Ministerin Schmitt bei Lohners „Miss Mut“ macht Wahlkampf in Polch Birgit Pielen 21.02.2026, 06:00 Uhr

i Das klappt doch! FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt, zurzeit Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz, rollt mit Achim Lohner (links) und Bernd Kütscher Teig für Laugengebäck aus. Birgit Pielen

Die FDP wirbt für ihre Spitzenkandidatin Daniela Schmitt mit dem Slogan „Miss Mut statt Missmut“. Was bedeutet das? Wir haben die 53-Jährige, die aktuell Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz ist, bei einem Wahlkampftermin in Polch gefragt.

„Miss Mut“ kommt persönlich nach Polch: Daniela Schmitt, FDP-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl und aktuelle Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz. Auf ihrer Wahlkampftour macht sie einen zweistündigen Stopp bei der Traditionsbäckerei Lohners. Sie will hören, wie Achim und Ellen Lohner aus einer kleinen Bäckerei in Cochem ein Vorzeigeunternehmen mit inzwischen 186 Fachgeschäften in drei Bundesländern gemacht haben.







