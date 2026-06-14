Andernacher Vorzeigeprojekt Minister Hoch will Myanmar-Partner unterstützen Martina Koch 14.06.2026, 12:00 Uhr

i Gesundheitsminister Clemens Hoch (2. von rechts) informierte sich bei dem Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Alexander Wilhelm (3. von rechts), sowie den Vorsitzenden des Vereins Myanmar-Partner, Harald und Michaela Lubberich (3. und 4. von links), über die Beschäftigung von angehenden Pflegekräften aus Myanmar in der Andernacher Rhein-Mosel-Fachklinik. Martina Koch

24 angehende Pflegekräfte aus Myanmar sind in der Andernacher Rhein-Mosel-Fachklinik tätig. Ermöglicht wird dies durch eine Kooperation mit dem Verein Myanmar-Partner. Im Austausch mit Gesundheitsminister Clemens Hoch geht es um weitere Perspektiven.

Im Herbst 2024 begrüßte die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach erstmals fünf junge Frauen aus Myanmar, die mit dem Ziel nach Deutschland gekommen waren, dort eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen. Den Kontakt zu der Klinik hatte der Verein Myanmar-Partner vermittelt, der sich seit Jahren im engen Austausch mit den Menschen in dem südostasiatischen Land befindet und in der Phaung-Da-Oo-Klosterschule in Mandalay Deutschkurse ...







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