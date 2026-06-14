24 angehende Pflegekräfte aus Myanmar sind in der Andernacher Rhein-Mosel-Fachklinik tätig. Ermöglicht wird dies durch eine Kooperation mit dem Verein Myanmar-Partner. Im Austausch mit Gesundheitsminister Clemens Hoch geht es um weitere Perspektiven.
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Im Herbst 2024 begrüßte die Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) Andernach erstmals fünf junge Frauen aus Myanmar, die mit dem Ziel nach Deutschland gekommen waren, dort eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen. Den Kontakt zu der Klinik hatte der Verein Myanmar-Partner vermittelt, der sich seit Jahren im engen Austausch mit den Menschen in dem südostasiatischen Land befindet und in der Phaung-Da-Oo-Klosterschule in Mandalay Deutschkurse ...