Kreis Mayen-Koblenz saniert Millionen Euros fließen in kreiseigene Schulen Thomas Brost 13.01.2026, 14:00 Uhr

i Drei Baumaßnahmen stehen in diesem Jahr im Megina-Gymnasium auf dem Programm. Thomas Brost

Was hat der Landkreis Mayen-Koblenz in diesem Jahr an seinen Schulen vor? 20 kreiseigene Schulen gibt es, und jedes Jahr muss einiges repariert oder neu angegangen werden. Wir blicken exemplarisch auf die größten Projekte.

20 Schulen laufen im Landkreis Mayen-Koblenz (MYK) unter der Regie des Kreises. Für sie will die Kreisverwaltung in diesem Jahr rund 2,9 Millionen Euro an Investitionen für neue Maßnahmen wie Neubauten, Sanierung und Ausstattung einsetzen. Hinzu kommen 4,1 Millionen Euro für Instandhaltung und die Sicherung moderner Lernbedingungen, insbesondere in puncto Digitalisierung.







