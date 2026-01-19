Bürgermeisterwahl in Andernach Milan Kriegel (CDU) will sich nicht verbiegen Martina Koch 19.01.2026, 13:00 Uhr

i Beim CDU-Neujahrsempfang stellte sich Milan Kriegel (50) den anwesenden Gästen ganz offiziell als Bürgermeisterkandidat vor. Elvira Bell

Für sein Engagement in Andernacher Sportvereinen wird Milan Kriegel (CDU) von vielen geschätzt. In die Bürgermeisterwahl startet der 50-jährige Polizist mit breit gefächerten Themen – von Sicherheit über die Grundschulen bis hin zum Stadtmuseum.

Für seine Heimatstadt engagiert sich Milan Kriegel (CDU) schon seit Langem – etwa im Stadtrat, als DJK-Vereinsvorsitzender und als Vorsitzender des Schulelternbeirats am Bertha-von-Suttner-Gymnasium. Jetzt kandidiert der 50-Jährige für das Amt des Andernacher Bürgermeisters: „Ich kandidiere, weil ich Verantwortung übernehmen will“, erklärt er.







