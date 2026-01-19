Für sein Engagement in Andernacher Sportvereinen wird Milan Kriegel (CDU) von vielen geschätzt. In die Bürgermeisterwahl startet der 50-jährige Polizist mit breit gefächerten Themen – von Sicherheit über die Grundschulen bis hin zum Stadtmuseum.
Für seine Heimatstadt engagiert sich Milan Kriegel (CDU) schon seit Langem – etwa im Stadtrat, als DJK-Vereinsvorsitzender und als Vorsitzender des Schulelternbeirats am Bertha-von-Suttner-Gymnasium. Jetzt kandidiert der 50-Jährige für das Amt des Andernacher Bürgermeisters: „Ich kandidiere, weil ich Verantwortung übernehmen will“, erklärt er.