Session startet am Samstag Miesenheim feiert erstes närrisches Dreigestirn Elvira Bell 12.11.2024, 15:00 Uhr

i Das designierte Dreigestirn fiebert seiner Proklamation am Samstag, dem 16. November im Bürgerhaus in Miesenheim entgegen. Wie das Ornat des Trifoliums aussieht, wird allerdings noch nicht verraten. Elvira Bell

Der amtierende närrische Regent im Andernacher Stadtteil Miesenheim ist bereits seit 2019 im Amt. Bauer Alex, Prinz Florian und Jungfrau Holger treten nun an, um als erstes närrisches Dreigestirn das Zepter zu übernehmen.

Missem Alaaf: Die fünfte Jahreszeit und der Sitzungskarneval starten in Miesenheim mit einem ganz besonderen Highlight. Am Samstag, 16. November, um 19.11 Uhr wird das erste Dreigestirn in der Geschichte des Miesenheimer Karneval Komitee 1985 im Bürgerhaus proklamiert.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen