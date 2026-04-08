Bauer sucht Frau in Polch
Michi und Valentina: So läuft ihr Liebes-Alltag jetzt
Michi und Valentina, die beiden Kandidaten aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau" leben mittlerweile zusammen in der Eifel.
Michi und Valentina, die beiden Kandidaten aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau" leben mittlerweile zusammen in der Eifel.
Martin Ingenhoven

Drei Monate nach „Bauer sucht Frau“ sind Michi und Valentina im Alltag angekommen – mit Zusammenziehen, Hofleben und kleinen Konflikten. All das scheint ihre Liebe nur noch stärker zu machen.

Lesezeit 1 Minute
Drei Monate nach dem Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt sich: Aus dem TV-Flirt von Michael „Michi“ Marhöfer und Valentina Vitiello ist längst ernst geworden. Der treuherzige Tannenbaumzüchter aus der Eifel und die fröhliche Fränkin haben Nägel mit Köpfen gemacht – und wohnen inzwischen sogar zusammen.

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