Bauer sucht Frau in Polch Michi und Valentina: So läuft ihr Liebes-Alltag jetzt Angela Kauer-Schöneich 08.04.2026, 11:26 Uhr

i Michi und Valentina, die beiden Kandidaten aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau" leben mittlerweile zusammen in der Eifel. Martin Ingenhoven

Drei Monate nach „Bauer sucht Frau“ sind Michi und Valentina im Alltag angekommen – mit Zusammenziehen, Hofleben und kleinen Konflikten. All das scheint ihre Liebe nur noch stärker zu machen.

Drei Monate nach dem Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt sich: Aus dem TV-Flirt von Michael „Michi“ Marhöfer und Valentina Vitiello ist längst ernst geworden . Der treuherzige Tannenbaumzüchter aus der Eifel und die fröhliche Fränkin haben Nägel mit Köpfen gemacht – und wohnen inzwischen sogar zusammen.







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