Drei Monate nach „Bauer sucht Frau“ sind Michi und Valentina im Alltag angekommen – mit Zusammenziehen, Hofleben und kleinen Konflikten. All das scheint ihre Liebe nur noch stärker zu machen.
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Drei Monate nach dem Finale von „Bauer sucht Frau“ zeigt sich: Aus dem TV-Flirt von Michael „Michi“ Marhöfer und Valentina Vitiello ist längst ernst geworden. Der treuherzige Tannenbaumzüchter aus der Eifel und die fröhliche Fränkin haben Nägel mit Köpfen gemacht – und wohnen inzwischen sogar zusammen.