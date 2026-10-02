Andernacher Traditionsfest Michelsmarkt: Dieses Fazit ziehen Stadt und Polizei Martina Koch 02.10.2026, 10:00 Uhr

i Überaus friedlich ging es an allen Tagen des Michelsmarkts in Andernach zu. Rico Rossival

Fünf Tage lang wurde in Andernach ausgelassen der Michelsmarkt gefeiert. Jetzt ziehen Polizei und Stadt Bilanz.

Bei spätsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein feierten die Andernacher kürzlich ihren Michelsmarkt. Stadt und Ordnungskräfte blicken insgesamt zufrieden auf die fünf Tage Markttrubel zurück: „Es war einer der friedlichsten Michelsmärkte der vergangenen Jahrzehnte“, resümierte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) in der jüngsten Stadtratssitzung, nachdem er Rücksprache mit der Polizei gehalten hatte.







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