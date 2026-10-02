Fünf Tage lang wurde in Andernach ausgelassen der Michelsmarkt gefeiert. Jetzt ziehen Polizei und Stadt Bilanz.
Lesezeit 1 Minute
Bei spätsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein feierten die Andernacher kürzlich ihren Michelsmarkt. Stadt und Ordnungskräfte blicken insgesamt zufrieden auf die fünf Tage Markttrubel zurück: „Es war einer der friedlichsten Michelsmärkte der vergangenen Jahrzehnte“, resümierte Oberbürgermeister Christian Greiner (FWG) in der jüngsten Stadtratssitzung, nachdem er Rücksprache mit der Polizei gehalten hatte.