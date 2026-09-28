Vernissage in Andernach Michelsmarkt der Künste zeigt eindrucksvolle Werke Elvira Bell 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Fred Schäfer-Schällhammer wird am Mittwoch, den 30. September, 86 Jahre alt. Er prägt seit Jahrzehnten die Andernacher Kulturszene. Elvira Bell

Nicht nur das Volksfest Michelsmarkt findet derzeit in Andernach statt. Auch der Michelsmarkt der Künste ist zurück. 72 Werke gibt es hier zu bestaunen. Bei der Vernissage wurde Fred Schäfer-Schällhammer besonders wertgeschätzt.

G elebte Tradition trifft auf Kreativität: Parallel zum 618. Michelsmarkt verwandelt der 53. Michelsmarkt der Künste die Bäckerjungenstadt aktuell in eine bunte Kulturmeile. Noch bis zum 11. Oktober kommen im Historischen Rathaus alle diejenigen, die Kunst in all ihren Facetten zu schätzen wissen, auf ihre Kosten.







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