Nicht nur das Volksfest Michelsmarkt findet derzeit in Andernach statt. Auch der Michelsmarkt der Künste ist zurück. 72 Werke gibt es hier zu bestaunen. Bei der Vernissage wurde Fred Schäfer-Schällhammer besonders wertgeschätzt.
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G elebte Tradition trifft auf Kreativität: Parallel zum 618. Michelsmarkt verwandelt der 53. Michelsmarkt der Künste die Bäckerjungenstadt aktuell in eine bunte Kulturmeile. Noch bis zum 11. Oktober kommen im Historischen Rathaus alle diejenigen, die Kunst in all ihren Facetten zu schätzen wissen, auf ihre Kosten.