Andernacher Traditionsfest Michelsmarkt begeistert wieder die Massen Elvira Bell 28.09.2025, 16:00 Uhr

i Zahlreiche Menschen schlenderten am frühen Samstagabend über den Marktplatz, wo Fahrgeschäfte und Buden des Michelsmarkts aufgebaut sind. Rico Rossival

Seit mehr als 600 Jahren feiert Andernach Mitte September den Michelsmarkt. Das Traditionsfest hat in all den Jahren nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Viele Besucher nutzten das Wochenende für einen Marktbummel.

Fröhlicher Start: Freudiges Jauchzen, herzliches Lachen, wummernde Bässe, Schausteller, die auf sich aufmerksam machen, und mitreißende Musik, die aus den Lautsprechern ertönt: Die Geräuschkulisse in den Gassen, auf den Straßen und Plätzen der malerisch anmutenden Bäckerjungenstadt ist seit Freitag eindeutig.







Artikel teilen

Artikel teilen