Linken-Kandidatin im WK 11 
Meyer: Beobachte mit großer Sorge den Rechtsruck
Nina Meyer geht bei der Landtagswahl 2026 für die Linke im Wahlkreis 11 ins Rennen.
Thomas Schü

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 11 (Andernach) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Nina Meyer. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der Linken selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Nina Meyer tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 11 (Andernach) für die Partei Die Linke an.

