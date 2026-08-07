Sozialer Wohnungsbau in Mayen
Menschen mit geringem Einkommen sollen zum Zug kommen
So oder so ähnlich könnte es in wenigen Jahren im Nordosten von Mayen aussehen.
So oder so ähnlich könnte es in wenigen Jahren im Nordosten von Mayen aussehen.
Mathias Körber

Seit den vergangenen Tagen hat sich in puncto sozialer Wohnungsbau in Mayen wenig getan. Das soll sich mit einem großen Wohnbauprojekt im Kottenheimer Weg ändern. Jetzt ist das Vorhaben mit 124 Einheiten einen Schritt weiter gekommen.

Lesezeit 3 Minuten
Einmal hat die Stadt Mayen bereits Pech gehabt mit der Planung eines Investors für eine Reihenhaussiedlung an gleicher Stelle. Jetzt deutet sich an, dass der Bau eines großen Wohnungskomplexes am Kottenheimer Weg nicht auf tönernen Füßen stehen könnte.
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