Sozialer Wohnungsbau in Mayen Menschen mit geringem Einkommen sollen zum Zug kommen Thomas Brost 07.08.2026, 10:00 Uhr

i So oder so ähnlich könnte es in wenigen Jahren im Nordosten von Mayen aussehen. Mathias Körber

Seit den vergangenen Tagen hat sich in puncto sozialer Wohnungsbau in Mayen wenig getan. Das soll sich mit einem großen Wohnbauprojekt im Kottenheimer Weg ändern. Jetzt ist das Vorhaben mit 124 Einheiten einen Schritt weiter gekommen.

Einmal hat die Stadt Mayen bereits Pech gehabt mit der Planung eines Investors für eine Reihenhaussiedlung an gleicher Stelle. Jetzt deutet sich an, dass der Bau eines großen Wohnungskomplexes am Kottenheimer Weg nicht auf tönernen Füßen stehen könnte.







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