Nach langer Frostperiode
Mendiger Straßen sind mit Löchern übersät
Ein Überqueren von manchem Zebrastreifen ist nicht ohne Risiko.
Ein Überqueren von manchem Zebrastreifen ist nicht ohne Risiko.
Rico Rossival

Schon im Herbst hatte sich der Mendiger Stadtrat mokiert, dass die Ausbesserungsarbeiten auf einigen Verkehrsachsen vonseiten des Landesbetriebs Mobilität nicht zur Zufriedenheit verlaufen sind. Jetzt gibt es nach der Frostperiode neue Beschwerden.

Lesezeit 2 Minuten
Schon im November hatten alle Fraktionen im Mendiger Stadtrat ihren Unmut darüber geäußert, dass die Straßensanierung nicht zufriedenstellend ist, zumindest in der Bahnstraße und der Poststraße. In der jüngsten Sitzung sind die Vorwürfe, die in Richtung Landesbetrieb Mobilität zielen, wiederholt worden.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren