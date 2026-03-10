Schon im Herbst hatte sich der Mendiger Stadtrat mokiert, dass die Ausbesserungsarbeiten auf einigen Verkehrsachsen vonseiten des Landesbetriebs Mobilität nicht zur Zufriedenheit verlaufen sind. Jetzt gibt es nach der Frostperiode neue Beschwerden.
Schon im November hatten alle Fraktionen im Mendiger Stadtrat ihren Unmut darüber geäußert, dass die Straßensanierung nicht zufriedenstellend ist, zumindest in der Bahnstraße und der Poststraße. In der jüngsten Sitzung sind die Vorwürfe, die in Richtung Landesbetrieb Mobilität zielen, wiederholt worden.