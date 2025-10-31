Nachwehen von Jalsa Salana Mendiger SPD fordert mehr Informationen 31.10.2025, 12:00 Uhr

i Mehr als 40.000 Muslime haben sich im August auf dem Mendiger Flugplatz getroffen. Darüber ist jetzt im Mendiger Stadtrat diskutiert worden. Rico Rossival

In Kruft haben Bürger beklagt, dass sie im Vorfeld des Muslim-Gebetes Jalsa Salana mit 48.000 Teilnehmern keine Kenntnis hatten, dass der Fahrzeugverkehr zeitweise über einen Wirtschaftsweg am Ort lief. Jetzt hat die Mendiger SPD Kritik formuliert.

Wenn 48.000 Menschen für drei Tage in die Region um Mendig kommen, bewegt dies. Das ist bei der zweiten Auflage des Muslim-Gebetes Jalsa Salana auf dem Mendiger Flugplatz im August nicht anders gewesen. Da sind zum einen die positiven Geschichten des Miteinanders und des störungsfreien Ablaufes, auf der anderen Seite fühlten sich Bürger benachbarter Gemeinden wie Kruft nicht ausreichend von den Behörden informiert.







Artikel teilen

Artikel teilen