Mendig rein, Mayen raus
Mendiger Rat befasst sich mit Seniorenprojekt
Das Caritas-Zentrum in Mendig ist im ehemaligen Krankenhaus untergebracht.
Das Caritas-Zentrum in Mendig ist im ehemaligen Krankenhaus untergebracht.
Rico Rossival

Am Dienstag will der Mendiger Stadtrat Details zum Bauprojekt der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe hören. Diese plant unter anderem den Bau eines Seniorenheimes. Derweil will die Stadt Mayen am Mosellaplatz in Hausen festhalten.

Lesezeit 4 Minuten
Des einen Freud‘ ist des anderen Leid: Während die Stadt Mayen mittelfristig auf fast 100 vollstationäre Wohnplätze für Senioren verzichten muss, bahnt sich in Mendig ein neues Wohnprojekt auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses an. Am Dienstag soll es im Mendiger Stadtrat darüber mehr Klarheit geben.

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