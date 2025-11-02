Flickschusterei in Eifelstadt? Mendiger Räte sauer auf den LBM 02.11.2025, 13:00 Uhr

i Unebene Passagen in der St.-Barbara-Straße sind ausgebessert worden. Rico Rossival

Einige Strecken auf Mendiger Straßen sind dringend ausbesserungswürdig. Dafür hat der Stadtrat grünes Licht gegeben – und wundert sich über die Arbeiten des Landesbetriebs Mobilität.

Einige innerörtliche Straßenbaumaßnahmen hat der Mendiger Stadtrat in der jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht: Sie betreffen die St.-Barbara-Straße und die Brauerstraße. Über eine Reparaturmaßnahme, die wohl alle im Rat betroffen macht, war bereits im September gesprochen worden: die Sanierung der Bahnstraße an den Discount-Märkten.







Artikel teilen

Artikel teilen