Sommerkarneval – das ist inzwischen kein Einzelfall mehr. In Mendig haben die Jecken jetzt schon mal vorgeglüht: Sie haben in einer Herzblatt-Show die neue Tollität bestimmt und sich auf ein närrisches Datum eingestimmt.

In Mendig ticken die Uhren mit Blick auf die fünfte Jahreszeit etwas anders. Sie gehen vor! Denn bereits am Samstag gab es Sommer, Sonne, Livemusik, Konfetti im Herzen und jede Menge Ahoi-Rufe. Warum das so war? Das ist schnell erklärt. Gleich drei außergewöhnliche „jecke Ereignisse“ lockten die Freunde des rheinischen Brauchtums in den Hummeshof.

Gemeinsam mit mehreren Hundert Besuchern – einige hatten dafür mal eben ihre Pappnasen und Orden ausgepackt – wurden die beiden närrischen Jubiläen „66 Jahre Veilchendienstagskomitee – mit Herz, Humor und Heimatliebe“ und „55 Jahre Zoch von owe noh unne“ (von Ober- nach Niedermendig) unter dem Motto „Mir säin ähns“ gefeiert. Höhepunkt des Abends: Die neue Tollität für die Session 2025/2026 wurde auserkoren. Und dies in Anlehnung an den TV-Kultklassiker „Herzblatt“, der ursprünglich von Showmaster Rudi Carrell moderiert wurde. In Mendigs Herzblatt-Show richteten Julia Weinecke, die neue Präsidentin des Komitees, und Michaela Klapperich brisante Fragen an drei Prinzen-Anwärter, die sich hinter einer Leinwand verbargen.

i Mit Spannung wurde auf den Moment gewartet, wer in der kommenden Session die Mendiger Jecken regieren darf. Elvira Bell

Kandidat eins ist der Geduldige, der lieber mal abwartet. Er tanzt mit fleißigen Fußwippen und zum Abschied – ganz charmant – nur mit sich selbst. Nummer zwei entpuppte sich als der Stimmungsmacher mit Herzblut. Mehr noch: Er macht aus jedem Jeck ein Programmpunkt, aus jeder Panne einen neuen Trend und schenkt allen am Ende ein bisschen Konfetti fürs Herz. Bei dem Kandidaten nur drei handelte es sich um einen ruhigen Kandidaten, der lieber höflich bittet, den Kopf im Takt wippen lässt, sich bei Pannen ausruht und den Karneval ganz still verabschiedet.

Die Mehrheit der Sympathien vonseiten des Publikums und des Moderatorenteams vereinte Alexander Müller auf sich – vor Nummer eins (Alexander Buck) und vor Nummer drei (Tim Herrmann). „Hier ist euer Herzblatt“, verkündete die Präsidentin des Komitees. „Wir freuen uns riesig, euch nun den designierten Prinzen Alexander I. und seinen Hofstaat auf vorzustellen. Nach schallenden „Mendig, ahoi“-Rufen auf das Komitee ging Alexander Müller auf den Spruch „Liebe für alle, Hass für keinen“ ein, den er mittags bei der Muslim-Veranstaltung Jalsa Salana gelesen hatte.

i Erinnerungen an 4 mal 11 Jahre Komitee - dieses Jubiläum wurde in der Laacher-See-Halle gefeiert. Elvira Bell

„Ich glaube, das ist etwas in der Zeit, die wir heute haben und etwas, was wir brauchen können. Das ist es, was wir in die Welt und auch nach Mendig tragen wollen - in der kommenden Session." Müller wisse, „dass uns ganz, ganz viele Menschen durch die Session tragen werden. Wir freuen uns darauf, wenn wir die Welt ein bisschen bunter machen können, wenn wir ein wenig Freude, ein bisschen Licht bringen können und Mendig ein bisschen lauter werden lassen.“

Die musikalisch von der Band Selewekäin, von Ali Wölwer und Melanie Junglas umrahmte Veranstaltung entpuppte sich als großer Erfolg. In deren Verlauf wurde Karin Diensberg, die bis 2024 amtierende Präsidentin des Komitees für den Veilchendienstagszug, mit dem Ehrenorden ausgezeichnet. Ein Blick in die Chronik des Jubiläumsvereins verrät, dass in den 66 Jahren sieben Prinzen, 22 Prinzenpaare, eine Prinzessin, zwei Dreigestirne und fünf Kinderprinzenpaare die Herzen der Mendiger und auch darüber hinaus erfreuten. Mit viel Herzblut und Liebe zur Tradition haben die sieben Präsidenten Anton Waldecker, Herbert Kranz, Hans Grohse, Ewald Müller, Achim Diensberg, Frank Neideck, Uli Rawert und die beiden Präsidentinnen Karin Diensberg und aktuell Julia Weinecke mit ihren Vorständen die Mendiger Fastnacht bis heute lebendig gehalten. Auch der aktuelle Vorstand sieht es, wie Julia Weinecke betont, „als Ehre und Verpflichtung, dieses Brauchtum zu bewahren und weiterzuführen. Dabei gelte es, neue Ideen zu entwickeln, begeisterte Mitglieder zu gewinnen und die Traditionen mit Freude und Herzblut fortzusetzen.

i Die drei infrage kommenden Prinzenanwärter mit Mitgliedern des Vorstandes des Komitees. In der Bildmitte (hintere Reihe) ist der designierte Prinz Alexander I. zu sehen. Elvira Bell

Gegründet wurde das Komitee 1959. Es war ein historisches Jahr für die Mendiger Fastnacht. Nachdem das närrische Treiben seit 1957 geruht hatte, riefen die Fastnachtsfreunde Anton Waldecker, Jakob Sauerborn und Heinz Kranz zur Versammlung im Hotel Felsenkeller. Unterstützt von Amtsbürgermeister Dr. Freisfeld entstand daraus das Komitee für den Veilchendienstagszug – mit dem Ziel, die Tradition der Mendiger Fastnacht wieder aufleben zu lassen.

Von Anfang an übernahm das Komitee die finanziell wie organisatorisch anspruchsvolle Aufgabe, den Zug zu planen, Prinzen oder Prinzenpaare zu finden, Proklamationen und Bälle zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit der Karnevalsgesellschaft funktionierte dabei reibungslos.

Mit der Vereinigung der Ortsteile Ober- und Niedermendig zur Stadt Mendig im Jahr 1969 wuchs auch der Karneval zusammen: 1970 führte erstmals ein gemeinsames Prinzenpaar den Zug „von owe no unne“. Große Sitzungen und eine erweiterte Zusammenarbeit prägten die neue Epoche. 1971 folgte ein weiterer Meilenstein: der erste Auftritt der Prinzengarde Mendig, die seitdem zum festen Bestandteil des Komitees und Begleitung des Hofstaats gehört und in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen feiert.

i Karin Diensberg freut sich, dass sie mit dem Ehrenorden des Komitees ausgezeichnet wurde. Elvira Bell

Viele Jahre prägte das Komitee das närrische Leben der Stadt: 1990 wurden Komiteepräsident Achim Diensberg sowie Mitglieder Adalbert Koll und Emil R. Stahl von den Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) ausgezeichnet. 2003 feierte man das 4 mal elfjährige Jubiläum in der Laacher-See-Halle und rief die Mendiger Ex-Regenten ins Leben – eine Vereinigung ehemaliger Prinzen und Prinzessinnen, die sich seitdem geschlossen bei Veranstaltungen präsentieren. Auch die After-Zuch-Party wurde zu einer beliebten Tradition.