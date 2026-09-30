Land ehrt Genusshandwerker
Mendiger Konditormeisterin zählt erneut zu den Besten

Törtchen, Macarons und Schokokreationen haben Lucia Kranz über Mendig hinaus bekannt gemacht. Nun ist die Konditormeisterin erneut mit dem Landesehrenpreis Genusshandwerk ausgezeichnet worden. Zur Preisverleihung konnte sie allerdings nicht kommen.

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Lucia Kranz gehört erneut zu den ausgezeichneten Genusshandwerkerinnen und Genusshandwerkern in Rheinland-Pfalz. Die Inhaberin von „Lucis Kuchenhaus“ in Mendig hat den Landesehrenpreis Genusshandwerk erhalten, der in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben wurde.
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