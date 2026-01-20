Ehrenamt an Fastnacht Mendiger Karneval: Julia Weinecke zieht die Strippen Elvira Bell 20.01.2026, 11:00 Uhr

i Komiteepräsidentin Julia Weinecke und ihr Team hatten Alexander Müller ihr Okay für seine Regentschaft gegeben. Bei Weinecke laufen die Fäden zusammen. Elvira Bell

Die Karnevalisten kommen auf Touren. Dabei muss vieles im Hintergrund vorgeplant sein. In der Stadt Mendig laufen die Fäden bei Komiteepräsidentin Julia Weinecke und ihrem vielköpfigen Team zusammen. Weinecke berichtet, wie ein „Zuch“ entsteht.

Bis zum höchsten Feiertag in der fünften Jahreszeit in Mendig wird Julia Weinecke wohl manch schlaflose Nacht haben. Vermutlich wird der rührigen Ehrenamtlerin mehr als einmal der närrische Lindwurm am Dienstag, 17. Februar, durch den Kopf ziehen.







