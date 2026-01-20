Die Karnevalisten kommen auf Touren. Dabei muss vieles im Hintergrund vorgeplant sein. In der Stadt Mendig laufen die Fäden bei Komiteepräsidentin Julia Weinecke und ihrem vielköpfigen Team zusammen. Weinecke berichtet, wie ein „Zuch“ entsteht.
Bis zum höchsten Feiertag in der fünften Jahreszeit in Mendig wird Julia Weinecke wohl manch schlaflose Nacht haben. Vermutlich wird der rührigen Ehrenamtlerin mehr als einmal der närrische Lindwurm am Dienstag, 17. Februar, durch den Kopf ziehen.