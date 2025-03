Das größte Bierfest im nördlichen Rheinland-Pfalz – das Gambrinusfest – soll in diesem Jahr wieder auf dem Mendiger Marktplatz stattfinden. Was beim Fest alles geboten wird, erfahren Sie hier.

Direkt an der bekannten Schinkenstraße auf Mallorca findet man den legendären Bierkönig. Im Gegensatz dazu kann die Vulkan- und Bierbrauerstadt Mendig nicht nur mit ihrer über 180-jährigen Braukunst, sondern auch mit einem „echten“ Bierkönig (Tim Herrmann) mit stattlicher Figur punkten. Und der wird in der Zeit vom 29. Mai bis 1. Juni anlässlich des Gambrinusfestes, wenn sich alles um die Geselligkeit und den Gerstensaft dreht, den Marktplatz in eine Partymeile verwandeln.

Nähere Infos zum größten Bierfest im nördlichen Rheinland-Pfalz gab es nun bei einer Pressekonferenz, zu der Joachim Plitzko (Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Mendig) den Stadtbürgermeister Achim Grün, die Organisatoren des Gambrinusfestes, die beiden Mitarbeiterinnen der VG Mendig Ute Dernbach und Bettina Cornely (zuständig für den Familientag) und Pressevertreter begrüßte. „In diesem Jahr heißt es wieder Back to the roots (zurück zu den Wurzeln, Anm. d. Red.). Das Gambrinusfest wird wieder an alter Wirkungsstätte stattfinden“, betonte Plitzko. „Das Fest hat 2011 das letzte Mal auf dem Marktplatz stattgefunden“, erklärte der Präsident des Komitees für das Mendiger Gambrinusfest Jürgen Mittler. Das Komitee ist ein Zusammenschluss aus der Karnevalsgesellschaft Niedermendig und dem SV Eintracht Mendig. „Dann kam uns die Idee das Fest auf dem Gelände der Vulkan Brauerei stattfinden zu lassen“, so Mittler. „Insgesamt fünf Gambrinusfeste haben dort stattgefunden.“ Wegen Baumaßnahmen an der Brauerei kehrt das diesjährige 26. Gambrinusfest - bis auf den Aufstieg des Gambrinus aus dem Lava-Keller - nun wieder an seinen Ursprungsort auf den Marktplatz zurück.

i Alle zwei Jahre steigt Gambrinus an der Vulkan Brauerei aus den Tiefen des Basaltkellers. Elvira Bell

Traditionsgemäß steigt Gambrinus am Vatertag, dem 29. Mai, um 10.59 Uhr, die vielen Stufen aus dem dunklen Keller an der Brauerei hoch. „Unter der musikalischen Begleitung der Schützenkapelle setzt sich im Anschluss ein Festumzug, bei dem auch die Tanzgruppe von Karin Becker-Schmitt dabei sein wird, zum Marktplatz in Bewegung“, sagt Mittler.

Hier findet auch die offizielle Eröffnung mit anschließender Vatertagsparty, unter anderem mit den Kölsch-Bands Miljö und Spontan, unter freiem Himmel statt. Zudem werden die Gambrinus-Spiele – ein Wettkampf der wahren Helden – ausgetragen. Als Dank gibt es Ruhm, Ehre und flüssige Belohnungen – und für den Besten den Titel des Gambrinus-Champions. Ein Wettstreit also, bei dem nicht nur Kraft und Geschicklichkeit zählen, sondern auch feuchtfröhlicher Ehrgeiz.

i Ein Stein aus heimischem Basalt mit entsprechenden Informationen passend zum Gambrinusbrunnen Elvira Bell

Am Freitag, 30. Mai, wird es richtig spannend. Am späten Nachmittag wird erstmals in der Laacher-See-Halle im Beisein geladener Gäste das bis dahin streng gehütete Geheimnis um den neuen Ehrenbrauer gelüftet. Welche verdiente Persönlichkeit wird sich wohl in die Reihe der Würdenträger begeben? Im Anschluss steigt bei freiem Eintritt unter dem Motto „Bier & Kultur“ ein bunter Reigen, unter anderem mit dem Brauerchor, Werner Blasweiler, dem Kölsche Köbes und Willy & Ernst. Am Samstag startet um 17.30 Uhr die Tribute-Night mit Bounce und Still Collins, ehe am Sonntag die Verbandsgemeinde zu einem Familientag einlädt.