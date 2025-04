Grüne Soße mit Ei - geht das in der Eifel? Die Frankfurter Leibspeise kam beim „Frühlingserwachen“, dem verkaufsoffenen Sonntag in Mendig, bestens an. Auch sonst hat es bei der Schau des Einzelhandels viel zu sehen gegeben.

Was haben Eier in grüner Soße und Bratäpfel mit Dominostein und Vanillesoße gemeinsam? Ganz einfach: Beide locken jeweils im Frühjahr und wenige Wochen vor dem ersten Advent Besucher jeden Alters anlässlich eines verkaufsoffenen Sonntags zum Nulltarif in den unteren Stadtteil von Mendig. Und das war augenscheinlich auch beim sogenannten Frühlingserwachen, zu dem die Werbegemeinschaft der VG Mendig und die Stadt Mendig eingeladen hatten, der Fall. 500 Portionen Eier mit grüner Soße warteten darauf, von den Besuchern mit frischem Schwarzbrot verzehrt zu werden.

Diese ließen, wie eine fünfköpfige Familie aus der Nähe von Burgbrohl, die Heißhunger auf das Frankfurter Traditionsgericht hatte, nicht lange auf sich warten. „Ich komme gebürtig aus der Heimatstadt der grünen Soßenkräuter“, erzählte der Familienvater und geriet förmlich ins Schwärmen . „Die ,Gri Soß’, wie wir sie in Frankfurt nennen, schmeckt fast so, wie früher zu Hause bei meinen Eltern.“ Der Überlieferung nach, soll es sich hierbei um die Leibspeise von Johann Wolfgang von Goethe gehandelt haben. Die Spezialität wurde im Auftrag der Werbegemeinschaft von Haupt- und Ehrenamtlichen der Caritas ausgegeben.

i Hochbetrieb herrschte bei der kostenlosen Verkostung bei Blumen Mallmann. Elvira Bell

Wie lebendig die Vulkanstadt ist, konnten die Besucher nur ein paar Steinwurf von den Einzelhandelsgeschäften und Marktständen entfernt im „Niedermendiger Dichterviertel“ erlben. Beim großen Hofflohmarkt waren die einzelnen Flohmarktstandorte mit Luftballons gekennzeichnet. Getrübt wurde das Stöbern nach guterhaltenen Dingen bei dem Garagenflohmarkt allerdings durch die Tatsache, dass zahlreiche Autos aufgrund der Umleitung von der Bundesstraße 262 die Straßen des Dichterviertels passieren mussten. Denn damit die Besucher des Frühlingserwachens durch die Poststraße flanieren konnten und diese zudem zu einem Teil als Bobby-Car-Rennstrecke dienen konnte, war diese gesperrt worden.

Zurück zum verkaufsoffenen Stelldichein: Viele der Mendiger, die zur Bürgermeister-Wahl das Wahllokal besuchten, verbanden dies offenbar mit einem Bummel durch die Stadt. Von 12 Uhr an hatten die Geschäfte, die mit Aktionen, Leckereien und kleinen Präsenten aufwarteten, ihre Türen geöffnet. „Es ist gerade erst 12 Uhr, und schon strömen die Besucher in Scharen in die Stadt“, sagte Olaf Waldecker vom Fachgeschäft Schreiben, Spiel & Schenken erfreut. „Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite.“ Der Geschäftsmann erinnerte sich: „Wir hatten in den Vorjahren sogar noch Schnee.“

i Das Bobby-Car-Rennen erfreut sich jedes Mal großer Beliebtheit. Elvira Bell

Gleich zu Beginn mischten sich die Tänzerinnen der Formation Jeckije Füssje von der Karnevalsgesellschaft Niedermendig und die Möhnengarde aus dem benachbarten Bell, frühlingshaft verkleidet, unter die Passanten. Die jungen Frauen hatten zuvor von Irina Schlags, der Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Tütchen mit Blumensamen, die sie nun an die Leute verteilten, bekommen. Nicht nur die Einzelhändler, sondern auch die Vereine zeigten sich von ihrer besten Seite. Mit „Wo gibt es den besten Kuchen?“ hatte der SV Eintracht Mendig im Vorfeld auf den Verkaufsstand seiner Jugendabteilung und auf das beliebte, mittlerweile neunte Bobby-Car-Rennen aufmerksam gemacht. Zu den jungen Piloten hatte sich auch Menni Mühlstein, das Maskottchen der Werbegemeinschaft, gesellt. Die Fahrer sorgten ebenso wie die Pfadfinder mit ihrem Spiele- und Essensangebot für Aufsehen.

Sportlich ging es auch an der großen Dartscheibe zu, an der Jung und Alt ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellten, während die jüngsten sich gleich nebenan auf einer großen Hüpfburg vergnügten. Mit einem außergewöhnlichen Frühlingsglanzlicht wartete Brillen Becker anlässlich seines 100-jährigen Bestehens mit einem kostenlosen Iris-Shooting auf.

i Der Frühling hat begonnen, in der Vulkanstadt blühte am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres das Leben so richtig auf. Während sich seit fast zwei Jahrzehnten der Bratapfelsonntag mit der Ausgabe von 1000 frisch zubereiteten ofenwarmen Köstlichkeiten Anfang November zu einer festetablierten verkaufsoffenen Kultveranstaltung entwickelt hat, punktete das Frühlingserwachen am Sonntag zum wiederholten Mal, ebenfalls zum Nulltarif, mit 500 hartgekochten Eiern mit grüner Kräutersoße. Elvira Bell

Gern nutzten die Besucher das Angebot in den Geschäften nach der neuesten Mode, floralen Frühlingsboten, Osterdekorationen und vielem anderen mehr Ausschau zu halten. „Es ist erstaunlich, was hier alles geboten wird. Und so gediegen. Es ist alles so familiär und persönlich hier, insbesondere in den Läden, wo man als Kunde noch so richtig wertgeschätzt wird“, lobte Martina Mayer aus der Nähe von Bonn. „So etwas nenne ich persönliche Kundenbindung. Wo findet man so etwas heutzutage noch. Nicht zu vergessen sind die tolle Livemusik und die leckeren, frisch zubereiteten Engelslocken.“ Nicht nur Florales und Modisches, sondern Kulinarisches in Hülle und Fülle, von Likören über Törtchen bis hin zu einer Naschpyramide, sowie ein Gewinnspiel gab es beispielsweise bei Blumen Mallmann. Währenddessen konnten die Gäste von Lucia Kranz in Lucis Kuchenhaus in urigem Ambiente in Bettys Weinwelt (Bendorf) eintauchen.

Ein positives Resümee zieht Uli Rawert, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft, am Morgen nach dem Frühlingserwachen. „Die vielen Stände und Läden mit ihren attraktiven Angeboten und Kinderbelustigungen haben die Menschenmassen begeistert. Die 500 kostenfrei angebotenen Portionen „von Grüner Soße mit Ei wurden lobend angenommen. Und von den zwei Karnevalsgruppen, die in Frühlingskostümen durch die Straßen zogen, wurden insgesamt 2500 Samentütchen der Werbegemeinschaft zum Wohl der Bienen verteilt“, unterstreicht der Inhaber von Optik-Uhren-Rawert.