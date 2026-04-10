Mendiger Caritas-Zentrum soll deutlich erweitert werden

Das Mendiger Caritas-Zentrum und die Vulkanstadt pflegen ein vorbildliches Miteinander. Inklusion gilt als Selbstverständlichkeit. Das Zentrum auf dem ehemaligen Krankenhaus-Gelände soll erweitert werden. Bekommt es irgendwann auch ein Ärztehaus?

Inklusion ist in Mendig bei Begegnungen auf Augenhöhe tief verankert und wird seit Jahrzehnten mit Leben gefüllt. Wie sehr, das

brachten die Mitglieder des Rats der Verbandsgemeinde (VG) in ihrer jüngsten Sitzung zum Ausdruck.

Das Gremium gab einstimmig grünes Licht für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, der in eine Sonderbaufläche Gesundheit und Soziales umgewidmet werden soll.