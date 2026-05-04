Nach dem 150. Jubiläum Mendiger Bestatter arbeiten Hand in Hand Elvira Bell 04.05.2026, 13:00 Uhr

i Das Bestattungshaus von Jürgen Mittler (links) und das seit 15 Jahren in Mendig ansässige familiengeführte Bestattungshaus von Marc Pfaffinger werden künftig am gemeinsamen Standort, in der Brauerstraße 33 ansässig ein. Elvira Bell

Kaum ein Unternehmen wird 150 Jahre alt. Das Mendiger Bestattungshaus Mittler ist kürzlich so alt geworden. Dessen Inhaber Jürgen Mittler geht zu Beginn des neuen Jahres eine enge Kooperation mit dem Mendiger Bestatter Marc Pfaffinger ein.

Kürzlich hat Bestatter Jürgen Mittler auf das 150-jährige Bestehen seines Unternehmens zurückblicken dürfen. Gewürdigt wird das Jubiläum am 5. September allerdings nicht am jetzigen Standort in der Hospitalstraße, sondern auf dem Gelände des Bestattungshauses Pfaffinger in der Hansastraße in Mendig.







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