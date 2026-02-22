Neues Werk von Markus Theisen
Mendiger Autor legt sein drittes Kinderbuch vor
Das neue Kinderbuch des Mendiger Autors Markus Theisen ist im Januar erschienen. Es ist das dritte Buch in der Reihe rund um den Floh "Hoppi".
Elvira Bell

Dem Mendiger Autor Markus Theisen gehen die Ideen nicht aus: Jetzt legt der 57-Jährige sein drittes Kinderbuch der Reihe rund um den abenteuerlustigen Floh „Hoppi“ vor. Was die Leser in dem neuen Werk erwartet.

Lesezeit 3 Minuten
Nach „Hoppi, der Mondfloh“ und „Hoppis abenteuerliche Flussreise“ legt Markus Theisen aus Mendig mit „Hoppi und das verschwundene Alpaka“ sein drittes Kinderbuch rund um den aufgeweckten tierischen Knirps vor. Jedes der drei Kinderbücher erzählt seine eigene und einzigartig inspirierende Geschichte – mit sanften Krimi-Elementen.

