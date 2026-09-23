Hobbybrauertage interaktiv Mendig wird zum Bier-Mekka 23.09.2026, 11:00 Uhr

i Viel übers Bier dürfen Teilnehmer in Seminaren und Degustationsveranstaltungen lernen VHD/Valentin

Der Gerstensaft wird ganz schön schäumen, wenn von Donnerstag bis Sonntag die deutsche Hobbybrauszene in die Osteifel nach Mendig kommt. Hunderte von Brauern räsonieren über Bier und seinen Genuss. Am Samstag kommen auch Interessierte zum Zug.

Wenn sich von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. September, die Türen der Laacher-See-Halle in Mendig öffnen, wird die Eifel zum Zentrum der deutschen Hobbybrauszene. Die Haus- und Hobbybrauertage (HHBT) der Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer in Deutschland (VHD) bringen mehrere Hundert Brauerinnen und Brauer, Fachleute und Bierbegeisterte aus dem gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz zusammen, „Sie verwandeln Mendig für vier Tage ...







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