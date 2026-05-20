440 Arbeitsplätze kommen: Mendig wird zu bedeutendem Bankensitz
440 Arbeitsplätze kommen
Mendig wird zu bedeutendem Bankensitz
Zu einer großen Genossenschaftsbank ist die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel gewachsen. Jetzt verlegt das Geldinstitut seinen Firmensitz nach Mendig und nimmt dafür 30 Millionen Euro in die Hand. 440 Mitarbeiter werden künftig in Mendig arbeiten.
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Ihren Verwaltungssitz wird die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel nach Mendig verlegen (unsere Redaktion berichtete). Dafür will die große Regionalbank, die ihr Geschäftsgebiet in den Kreisen Mayen-Koblenz, Ahrweiler, Neuwied, Vulkaneifel, Cochem-Zell sowie in der Stadt Koblenz hat, etwa 30 Millionen Euro in die Hand nehmen.