440 Arbeitsplätze kommen Mendig wird zu bedeutendem Bankensitz 20.05.2026, 11:00 Uhr

i So soll spätestens Ende 2028 die neue Firmenzentrale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel in Mendig aussehen. VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel

Zu einer großen Genossenschaftsbank ist die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel gewachsen. Jetzt verlegt das Geldinstitut seinen Firmensitz nach Mendig und nimmt dafür 30 Millionen Euro in die Hand. 440 Mitarbeiter werden künftig in Mendig arbeiten.

Ihren Verwaltungssitz wird die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel nach Mendig verlegen (unsere Redaktion berichtete). Dafür will die große Regionalbank, die ihr Geschäftsgebiet in den Kreisen Mayen-Koblenz, Ahrweiler, Neuwied, Vulkaneifel, Cochem-Zell sowie in der Stadt Koblenz hat, etwa 30 Millionen Euro in die Hand nehmen.







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