440 Arbeitsplätze kommen
Mendig wird zu bedeutendem Bankensitz
So soll spätestens Ende 2028 die neue Firmenzentrale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel in Mendig aussehen.
So soll spätestens Ende 2028 die neue Firmenzentrale der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel in Mendig aussehen.
VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel

Zu einer großen Genossenschaftsbank ist die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel gewachsen. Jetzt verlegt das Geldinstitut seinen Firmensitz nach Mendig und nimmt dafür 30 Millionen Euro in die Hand. 440 Mitarbeiter werden künftig in Mendig arbeiten.

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Ihren Verwaltungssitz wird die Volksbank Rhein-Ahr-Eifel nach Mendig verlegen (unsere Redaktion berichtete). Dafür will die große Regionalbank, die ihr Geschäftsgebiet in den Kreisen Mayen-Koblenz, Ahrweiler, Neuwied, Vulkaneifel, Cochem-Zell sowie in der Stadt Koblenz hat, etwa 30 Millionen Euro in die Hand nehmen.

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