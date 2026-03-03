Den Schutz des innenstädtischen Handels und die Erschließung von Potenzialen auf der grünen Wiese – das hat sich der Stadtrat von Mendig als Ziel für das neue Einzelhandelskonzept gesetzt. Das hat ganz konkrete Auswirkungen.
Eigentlich fühlt sich die Stadt Mendig von der Landesplanung benachteiligt. Und dies nicht erst seit heute. Nein, die 9000-Einwohner-Stadt rechnet sich mehr aus, als das Grundzentrum zu sein, das sie im Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) ist. Denn dieses erlegt Fesseln auf – so war ein Projekt für großflächigen Textilhandel vor Jahren im Gewerbegebiet an der A61 gescheitert.