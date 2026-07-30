Bäume sind ein gutes Mittel, um dem Klimawandel zu begegnen. Jetzt hat sich die Stadt Mendig auf die Fahnen geschrieben, viele Bäume im Stadtgebiet vom Herbst an zu pflanzen. Was dahintersteckt, beschreibt ein Gärtnermeister.
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Die Waffe Nummer eins im Kampf gegen den Klimawandel sind – Bäume. Das denken nicht wenige Klimaforscher, bei all dem zähen Ringen um die Minderung der Treibhausgase. Doch dass Bäume in Zukunft eine wichtige Rolle – nicht nur als Kühlespender in der Hitze – spielen werden, das hat sich bis in die Kommunen herumgesprochen.