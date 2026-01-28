Schlechte Haushaltslage Mendig muss jeden Euro zweimal umdrehen Thomas Brost 28.01.2026, 13:00 Uhr

i In diesem Jahr soll es mit der Gaststätte Bolz im oberen Stadtteil weitergehen. Thomas Brost

Auf Kante genäht ist der Haushalt 2026 der 9100-Einwohner-Stadt Mendig. Vieles kann angesichts eines Defizites nur angestoßen werden. Dennoch will die Stadt mehr als 2 Millionen Euro investieren.

In der Not rückt man enger zusammen – das ist in vielen Kommunen so, in denen das Geld hinten und vorne nicht reicht. In der Stadt Mendig ist das nicht anders. Sie hat zwar viel Gewerbe und Einnahmen, ist aber durch Pflichtausgaben gebeutelt. So muss die Stadt mit einem Jahresfehlbetrag von 1,83 Millionen Euro ins Haushaltsjahr 2026 gehen.







