Erlebnis am 8. November
Mendig lädt zum Bratapfelsonntag ein
Der Bratapfelsonntag soll auch in diesem Jahr Menschen nach Mayen ziehen.
Der Bratapfelsonntag soll auch in diesem Jahr Menschen nach Mayen ziehen.
Elvira Bell

Wenn der Duft frisch gebackener Äpfel durch Mendigs Innenstadt zieht, ist wieder Bratapfelsonntag. Am 8. November locken nicht nur kostenlose Bratäpfel, sondern auch zahlreiche Händler, Kunsthandwerker und ein buntes Rahmenprogramm. 

Lesezeit 1 Minute
Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher beim Bratapfelsonntag am 8. November, ab 12 Uhr in der Mendiger Innenstadt und in der Laacher-See-Halle. Ein Höhepunkt sind natürlich die kostenlosen, frisch zubereiteten Bratäpfel. Neben den kulinarischen Köstlichkeiten laden an diesem Tag Geschäfte, zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und Händler aus der Region zum Entdecken, Stöbern und Genießen ein.
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