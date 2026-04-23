Mayen geht leer aus Mendig erhält den Zuschlag für Seniorenprojekt Thomas Brost 23.04.2026, 13:30 Uhr

i In zwei Bürgerversammlungen ist kontrovers über das Seniorenprojekt gestritten worden. Rico Rossival

Zwei Jahre lang wogten die Argumente für ein großes Seniorenwohnprojekt in Mayen-Hausen hin und her. Jetzt steht fest: Das Haus wird stattdessem in Mendig gebaut, Mayen geht leer aus. Das sind die Gründe:

Vor wenigen Tagen hat es im Verbandsgemeinderat Mendig eine Nachricht mitsamt Präsentation gegeben, die auch in Mayen aufhorchen ließ: Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe plant an seinem angestammten Standort in der Hospitalstraße eine Erweiterung, die von dem ursprünglich vorgetragenen Plan abweicht: Dort sollen Häuser für Behinderte und Senioren gebaut werden.







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