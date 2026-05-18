Private Gärten erkunden
„Mendig blüht“ feiert die Gartenkultur
Hinter der Initiative von "Mendig blüht" stecken (von links) Nicole Mattern, Rose Freund und ihr Mann Gerd Cimiotti.
Hinter der Initiative von "Mendig blüht" stecken (von links) Nicole Mattern, Rose Freund und ihr Mann Gerd Cimiotti.
Elvira Bell

Was machen andere Menschen aus ihrem Garten? Diese Frage hat sich der ein oder andere bestimmt schon gestellt. Am 14. Juni gibt es in Mendig und Umgebung die Möglichkeit, genau das zu erfahren. Das steckt hinter der Initiative „Mendig blüht“. 

Lesezeit 4 Minuten
Ein Garten ist weit mehr als nur ein Stück Land vor oder hinter dem Haus. „Er ist ein lebendiges Kulturgut, ein Ausdruck von Kreativität und ein persönlicher Rückzugsort“, sagen Gerd Cimiotti, seine Frau Rose Freund und Nicole Mattern aus Mendig vom Verein KulturVereint.

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