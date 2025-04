Bleibt Jörg Lempertz (CDU) an der Spitze der VG Mendig oder wird er von Ralf Kraut (SPD) abgelöst? Vor der Wahl haben wir mit den Kandidaten gesprochen. Was unterscheidet sie? Was ist ihnen wichtig? Lesen Sie heute das Gespräch mit Lempertz.

In der Verbandsgemeinde Mendig entscheiden die Wahlberechtigten am Sonntag, 6. April, ob Jörg Lempertz (CDU) weiter an der Verwaltungsspitze bleibt oder ob er von Ralf Kraut (SPD) als Bürgermeister abgelöst werden soll. Wir haben mit dem Amtsinhaber gesprochen.

Herr Lempertz, Sie sind seit 2002 Bürgermeister der VG Mendig und inzwischen der dienstälteste Verwaltungschef im Landkreis Mayen-Koblenz. Was hält Sie im Amt jung?

Es sind die hier lebenden Menschen, die mir tagtäglich ihr Vertrauen schenken. Menschen, die mit Mut, Ideen und Tatkraft für ihre Ziele einstehen. Menschen, die nicht lange reden, sondern anpacken – und die gemeinsam mit mir über all die Jahre hinweg die Ärmel hochgekrempelt haben, um unsere Verbandsgemeinde zu einem starken, liebens- und lebenswerten Ort weiterzuentwickeln. Diese Energie, dieser positive Geist unserer Bürgerinnen und Bürger ist mein täglicher Antrieb. Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig zu sein, ist für mich nicht einfach nur ein Beruf. Es ist Berufung, Erfüllung und echte Leidenschaft. Diese Aufgabe erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit – und vielleicht ist genau das das beste Rezept, um jung zu bleiben.

i "Der Flugplatz Mendig wurde zu einem bedeutenden Wirtschaftsmotor in der Region entwickelt", sagt Jörg Lempertz (CDU). Jürgen Zinken

Was waren in der VG Mendig die größten Umbrüche/Veränderungen in den 23 Jahren?

Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren einen herausfordernden Strukturwandel gemeistert. Sowohl der Abzug der Bundeswehr als auch die zurückgehende Dominanz der Bau-Steine-Erden-Industrie erforderten neue Lösungsansätze. So wurde der Flugplatz Mendig zu einem bedeutenden Wirtschaftsmotor in der Region entwickelt. Leistungsstarke Firmen konnten zusätzlich in den hiesigen Gewerbe- und Industrieparks angesiedelt werden. Die Gewerbesteuer hat sich in meiner Amtszeit mehr als vervierfacht, was uns Raum für die Daseinsfürsorge schenkt.

Darüber hinaus ist es gelungen, mit dem Tourismus eine ganz neue Wirtschaftssäule zu erschließen. Der Lava-Dome wurde als interaktives Vulkanmuseum auf den Weg gebraucht, der Waldsee Rieden zum europäischen Badegewässer nebst großem Ferienhausgebiet erschlossen, die Traumpfade als Premiumwanderwege initiiert, die Tourist-Info Maria Laach geschaffen und der „Zweckverband Vulkanregion Laacher See“ gegründet, der jährlich von 2,6 Millionen Gästen besucht wird. Das bringt Wertschöpfung für die gesamte Region.

Um dem demografischen Wandel zu meistern, stehen wir mit Maßnahmenprogrammen der „Familienfreundllichen Verbandsgemeinde“ und der Seniorenoffensive Jung und Alt zur Seite.

i Der Lava-Dome und die Lavakeller in Mendig ziehen viele Gäste an. Klaus-Peter Kappest / Vulkanpark GmbH

Wie hat sich die Haltung der Menschen gegenüber der Verwaltung oder den Politikern seitdem verändert?

Oftmals wird von Politikern bemängelt, dass der Anspruchsgedanken gestiegen und die Herausforderungen härter und schnelllebiger geworden sind. Dies ist in meinen Augen aber kein Mangel, sondern auch die Chance, engagiert, agil, zuverlässig und transparent mit den hier lebenden Menschen neue Lösungen zu entwickeln. Meine besten Ideengeber sind die Menschen selbst, man muss ihnen nur zuhören.

Wie haben Sie sich persönlich verändert in dieser Zeit?

Ich freue mich tagtäglich auf meine so unglaublich abwechslungsreiche Tätigkeit zugunsten der Menschen. Die zusätzlich gewonnene Erfahrung erleichtert es, selbst sehr großen Herausforderungen mittlerweile sattelfest zeitnah zu lösen. Meine Familie, meine Freunde und unser großes Team sind mein Halt auch in schwierigen Zeiten. Sie erden, sie beraten, sie helfen, sie unterstützen, sodass man nie alleine, sondern Teil einer Mannschaft ist. Dieses Geschenk ist für mich das Größte in der gesamten Amtszeit.

i Jörg Lempertz (vorne) empfindet sich als "Teil einer Mannschaft". Hier ist er mit seinem CDU-Team zu sehen. Angela Nachtsheim

Die VG Mendig ist eine sehr kleine Verbandsgemeinde mit rund 13.800 Einwohnern in den fünf Kommunen Mendig, Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld. Wie kann die VG zukunftsfähig bleiben?

Unsere Verbandsgemeinde ist schneller, zukunftsträchtiger und potenzialreicher als viele anderen. Allein der Zusammenhalt, der sowohl durch die Bevölkerung als auch überparteilich in den Räten spürbar ist, lässt mich zusammen mit dem gelungenen Strukturwandel optimistisch nach vorn blicken.

Neue Großinvestitionen wie die Ansiedlung der Verwaltungszentrale der VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel, der Neubau des Caritaszentrums, die gastronomische Großoffensive der Vulkanbrauerei, die sich verstärkenden Investments in den barrierefreien Wohnungsbau und auch der stetig wachsende Gewerbepark Flugplatz schenken uns zusammen mit dem Tourismus eine neue Stärke. Solche wirtschaftlichen Impulse bedeuten nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch wichtige Steuereinnahmen. Sie stärken die finanzielle Basis unserer Verbandsgemeinde und schaffen Spielräume für gezielte Investitionen – etwa in Infrastruktur, Bildung oder Nachhaltigkeit. Das schafft echte Zukunftsperspektiven: für die Menschen, die heute hier leben, und für unsere Kinder, die morgen in einer starken und lebendigen Region auf eigenen Beinen stehen sollen.

i Familienfreundlichkeit wird laut Bürgermeister Lempertz großgeschrieben in der VG Mendig. "Ein herausragendes Beispiel ist unser Willkommenstag für Neugeborene, der in dieser Form im Landkreis Mayen-Koblenz einzigartig ist." Fabian Strauch. picture alliance/dpa

Was macht die VG attraktiv für junge Familien?

Familienfreundlichkeit ist in der Verbandsgemeinde Mendig nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Praxis. Ein herausragendes Beispiel ist unser Willkommenstag für Neugeborene, der in dieser Form im Landkreis Mayen-Koblenz einzigartig ist.

Doch unsere Familienpolitik geht weit über symbolische Wertschätzungen hinaus. Wir investieren kontinuierlich in die Qualität und Ausstattung unserer Schulen und die zu uns gehörenden Kommunen in die Kindertagesstätten. Mit der Einrichtung der Servicestelle Familien im Rathaus und der Broschüre „Familienfreundliche Verbandsgemeinde Mendig“ schaffen wir zusätzliche Orientierung und konkrete Unterstützung.

Die von mir eingeführte flächendeckende Nachmittagsbetreuung wird im nächsten Jahr ergänzt durch eine neue Ganztagsschule, für die wir 5 Millionen Euro investieren werden. Ein eigens eingerichtetes Familientelefon und der große Familientag runden unser Angebot ab.

Unser Ziel ist klar: Wir möchten jungen Familien ein Umfeld bieten, in dem sie sich willkommen, unterstützt und gut aufgehoben fühlen – heute und in Zukunft.

i "Die von mir eingeführte flächendeckende Nachmittagsbetreuung wird im nächsten Jahr ergänzt durch eine neue Ganztagsschule, für die wir 5 Millionen Euro investieren werden", sagt Bürgermeister Lempertz. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Viele Menschen sorgen sich um die wohnortnahe ärztliche Versorgung. Wie ist die VG da aufgestellt? Wo gibt es Defizite?

Mit mehr als 20 Haus- und Fachärztinnen und -ärzten ist die Verbandsgemeinde Mendig im Vergleich zu ähnlich großen Kommunen sehr gut aufgestellt. Diese Stärke ist ein wichtiger Standortfaktor – gerade in Zeiten, in denen vielerorts über eine medizinische Unterversorgung geklagt wird. Allerdings stellt uns der demografische Wandel auch vor Herausforderungen: Viele der aktuell tätigen Medizinerinnen und Mediziner nähern sich dem Ruhestand. Deshalb ist es unser Ziel, die vorhandene Versorgungsqualität nicht nur zu sichern, sondern gezielt weiter auszubauen.

i Bei der Übergabe des Förderbescheides an Dr. Alena Dommermuth vor einigen Tagen betonte Jörg Lempertz: "Das Wichtigste, was es gibt, ist den Menschen gesund zu halten. Und das wird in der heutigen Zeit immer herausfordernder." Elvira Bell

Mit der neu eingeführten Ärzteförderung der Verbandsgemeinde wollen wir gezielt Anreize setzen, um Ärztinnen und Ärzte für unsere Region zu gewinnen. Gefördert werden sowohl Neuniederlassungen als auch Praxisübernahmen oder die Verstärkung bestehender Praxen – mit bis zu 30.000 Euro. Voraussetzung ist ein langfristiger Verbleib in der VG Mendig von mindestens zehn Jahren. Schon im jungen Jahr 2025 konnten so eine Allgemeinmedizinerin und auch eine Fachärztin für die Menschen in unserer Verbandsgemeinde gewonnen beziehungsweise gefördert werden.

Unser Anspruch ist klar: Auch im ländlichen Raum wollen wir eine hochwertige haus- und fachärztliche Versorgung dauerhaft sicherstellen – für alle Generationen.

Sie werben im Wahlkampf mit dem Slogan „Mit Erfahrung und Herz“. Welches jüngste Ereignis hat Sie persönlich besonders berührt?

Ich hätte Ihnen gerne etwas anders auf die Frage geantwortet, aber seit wenigen Tagen ist alles anders. Für mich ist kürzlich die Welt stehen geblieben, als meine so geliebte Mutter so völlig unerwartet verstorben ist. Sie hat mein ganzes Tun geprägt, war und ist mit ihrer Menschlichkeit mein größtes Vorbild.

Einstmals jüngster Bürgermeister im Land 

Jörg Lempertz ist 53 Jahre alt, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in der Vulkanstadt Mendig. Nach seinem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt startete er zunächst eine Karriere im gehobenen Dienst bei der Stadt Koblenz. Dort war er für die Umsetzung der Senioren- und Sozialpolitik zuständig. 2001 setzte sich der Christdemokrat bei der Bürgermeisterwahl in der VG Mendig gegen den damaligen Amtsinhaber Rolf Rösner (SPD) durch. 2002 startete Lempertz ins Amt – damals als der jüngste Bürgermeister in Rheinland-Pfalz. Bei der Direktwahl 2017 gewann er mit 71,7 Prozent erneut. Sein Mitbewerber war damals der Grüne Stefan Retterath.