Mehrere Verstöße in Andernacher Fußgängerzone gemeldet
Wegen Verstößen in der Andernacher Fußgängerzone hat die Polizei vermehrt Kontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.
Lesezeit 1 Minute
. Die Polizei Andernach hat in der vergangenen Woche wiederholt uniformierte und zivile Kontrollen in der Andernacher Fußgängerzone im Bereich Läufstraße, Marktplatz, Hochstraße, Obere Wallstraße und den angrenzenden Nebenstraßen durchgeführt. Das teilt die Polizeidirektion Koblenz mit.