Polizeiliche Kontrollen Mehrere Verstöße in Andernacher Fußgängerzone gemeldet 07.07.2026, 13:53 Uhr

i Ein Blaulicht blinkt während eines Fototermins mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). (zu dpa: «Auto überschlägt sich auf glatter Straße») +++ dpa-Bildfunk +++ Marijan Murat/dpa. dpa/Marijan Murat

Wegen Verstößen in der Andernacher Fußgängerzone hat die Polizei vermehrt Kontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet.

. Die Polizei Andernach hat in der vergangenen Woche wiederholt uniformierte und zivile Kontrollen in der Andernacher Fußgängerzone im Bereich Läufstraße, Marktplatz, Hochstraße, Obere Wallstraße und den angrenzenden Nebenstraßen durchgeführt. Das teilt die Polizeidirektion Koblenz mit.







Artikel teilen

Artikel teilen