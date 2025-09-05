Einen Nachholbedarf in Finanzdingen haben nicht wenige Frauen – auch weil sie sich mitunter zu sehr auf ihren Partner verlassen. Die Finanzexpertin Adriana Richter will mit anschaulichen Beispielen in Plaidt zeigen, wie Frauen lernen, Geld anzulegen.

Frauen werden oftmals schlechter bezahlt als Männer, Frauen leiden mitunter unter finanzieller Abhängigkeit von anderen, sie müssen Nachteile hinnehmen. Wie kann Frau lernen, ihre Geldangelegenheiten kompetent in die eigene Hand zu nehmen? Adriana Richter vermittelt so etwas. Sie hat sich das sogenannte Female Finance, also die weibliche Art, mit Finanzen umzugehen, zur beruflichen Aufgabe gemacht. Als Finanzberaterin will die Dresdnerin Frauen in die Lage versetzen, ihre Dinge auskömmlich zu regeln – und so der Altersarmut unter Frauen vorzubeugen. Zu einem Meinungsaustausch kommt sie jetzt auf Einladung der Kreissparkasse Mayen nach Plaidt: zum Female Finance Day am Donnerstag, 11. September, um 17.30 Uhr (Eintritt frei). Vorab unterhielt sie sich mit unserer Zeitung.

Frau Richter, können Frauen ihre finanziellen Dinge schlechter regeln als Männer? Was sind die Gründe dafür?

Frauen können sehr gut mit Geld umgehen. 80 Prozent der Frauen managen selbstbewusst und selbstverständlich die Haushaltskasse. Aber nur 20 Prozent trauen sich Geldanlage zu. „Handtasche ja, Aktien nein“ ist dann oft das paradoxe Verhalten, das großenteils Ergebnis von gesellschaftlicher Prägung ist.

„Nur 20 Prozent der Frauen trauen sich Geldanlage zu.“

Adriana Richter, Finanzökonomin und Storycoach

Wie sehr verlassen sich Ehefrauen auf ihre Männer in Geldangelegenheiten?

30 Prozent der Frauen einer Umfrage von YouGov aus dem Jahr 2023 zufolge gaben an, dass ihr Mann ihre Investments übernimmt. Wenn Kinder im Spiel sind, ist der Prozentsatz sogar mit 42 Prozent noch höher. Übrigens sagt jede vierte Frau: „Mein Mann ist meine Altersvorsorge.“ Ein Glaube, der fatal enden kann, wenn die Beziehung nicht hält.

Wieso ist eine Beratung von Frauen im Hinblick auf deren Altersvorsorge so wichtig?

Frauen haben eine volatile Erwerbsbiografie. Heißt: Ihr Einkommen schwankt stark im Laufe ihres Lebens. Kinder und pflegebedürftige Eltern führen oft zu Jahren ohne oder mit stark reduzierten Einnahmen. Das ist bei Männern nicht so der Fall, denn der Löwenanteil der Care-Arbeit in Deutschland wird eben immer noch von der weiblichen Bevölkerung gestemmt. Das summiert sich: Mütter in Westdeutschland verdienen laut Statistischem Bundesamt im Laufe ihres Berufslebens gut 1 Million Euro weniger als Männer! Dieses Gender Lifetime Earnings Gap, also die Lücke zum Geldverdienst auf Lebenszeit, müssen Frauen versuchen, mit einer gut geplanten Altersvorsorge zumindest zu reduzieren. Sonst droht ihnen wie momentan jeder fünften Frau über 65 in Deutschland die Altersarmut.

i Adriana Richter gibt mit interessanten Beispielen Auskunft, wie Frauen ihre Finanzkompetenz verbessern können. Adriana Richter

Hat sich in puncto Gender Pay Gap, also ungleicher Bezahlung von Frauen gegenüber Männern, in den jüngsten Jahren etwas zugunsten der Frauen verändert? Was sollte unternommen werden?

Das unbereinigte Pay Gap hat sich von 18 Prozent auf 16 Prozent im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Das ist erfreulich, aber damit sind wir natürlich noch weit weg von gleicher Bezahlung. Positiv fällt mir auf den Frauen-Finanz-Veranstaltungen auf, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit der (privaten) Altersvorsorge und auch das Selbstvertrauen der Frauen wächst. Dieses Momentum darf nicht verloren gehen und muss sich auch noch verstärken, um in absehbarer Zeit Gleichberechtigung auch in Finanzen zu erreichen. Schätzungen des Weltwirtschaftsforums gehen davon aus, dass eine weltweite Gleichstellung erst in etwa 135 Jahren erreicht sein wird, wenn wir das aktuelle Tempo beibehalten.

Wie risikoreich verhalten sich Frauen, wenn sie Geld anlegen? An wen können sie sich wenden, wenn sie unerfahren sind?

Frauen neigen zu risikobewussterem Handeln bei der Geldanlage, richtig. Wenn es aber um ihren Mann geht, setzen sie alles auf eine Karte und geben das Zepter in Sachen Geldanlage blauäugig aus der Hand. Und das bei einer Scheidungsquote von bis zu 50 Prozent. Unerfahrene Anlegerinnen können heute seriöse Quellen im Internet oder auch seriöse Finanzberatung in Anspruch nehmen, um sich zu informieren. Wichtig ist, dass sie aktiv werden und Finanzen in die eigenen Hände nehmen!

i Inzwischen kann jede ihre Finanzdinge von fast jedem Ort klären. Image Source/Philipp Nemenz. Cultura / Image Source

Individuell gute Lösungen finden﻿

Judith Sauerborn, Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation bei der KSK Mayen, hatte die Idee für die Veranstaltung. Sie sagt: „ Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Frauen tendenziell oft besser mit Geld umgehen als Männer. Das gilt übrigens auch im Geschäftsleben. Trotzdem fühlen sich viele Frauen beim Thema Finanzen unsicher und sind weniger investiert. Nicht selten wird das Thema rund um finanzielle Vorsorge immer weiter vor sich hergeschoben, weil andere Dinge erst mal im Vordergrund stehen, zum Beispiel Familienphase und Erziehungszeiten. Auch das Selbstvertrauen spielt eine Rolle: Wer glaubt, weniger zu wissen, stellt seine Wünsche und Ziele nicht immer in den Mittelpunkt und fragt auch weniger nach. Doch das ist falsch. Unsere Beraterinnen und Berater finden für jeden individuell gute Lösungen. Wir wollen mit unserer ersten Female Finance-Veranstaltung ermutigen, die finanzielle Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.“ red