Bauprojekt des Corso-Kinos
Mehr Kino-Erlebnis bald in Mayen
Das Corso-Kino in Mayen hat zurzeit nur zwei Säle. Künftig sollen es fünf sein.
Thomas Brost

Seit fast 70 Jahren hat Mayen ein eigenes Kino. Das Corso will jetzt durchstarten: In einem großen Bauprojekt planen die Geschäftsführer den Umbau hin zu einem modernen Kino, das fünf Säle haben wird.

Lesezeit 3 Minuten
Vielerorts haben es Kinos hierzulande schwer: Zu groß ist die Konkurrenz durch Streaming-Dienste, viele Lichtspielhäuser, wie sie früher genannt wurden, mussten ihre Pforten schließen. Andererseits: Das Kino-Erlebnis war und ist immer etwas Besonderes, zumal es die Begegnung mit Freunden möglich macht.

