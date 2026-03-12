Bauprojekt des Corso-Kinos Mehr Kino-Erlebnis bald in Mayen Thomas Brost 12.03.2026, 12:00 Uhr

i Das Corso-Kino in Mayen hat zurzeit nur zwei Säle. Künftig sollen es fünf sein. Thomas Brost

Seit fast 70 Jahren hat Mayen ein eigenes Kino. Das Corso will jetzt durchstarten: In einem großen Bauprojekt planen die Geschäftsführer den Umbau hin zu einem modernen Kino, das fünf Säle haben wird.

Vielerorts haben es Kinos hierzulande schwer: Zu groß ist die Konkurrenz durch Streaming-Dienste, viele Lichtspielhäuser, wie sie früher genannt wurden, mussten ihre Pforten schließen. Andererseits: Das Kino-Erlebnis war und ist immer etwas Besonderes, zumal es die Begegnung mit Freunden möglich macht.







