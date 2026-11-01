Kontrolle in Mendig Mehr als zwei Promille: Führerschein kassiert 01.11.2026, 10:33 Uhr

i Ein Polizeiwagen im Einsatz (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Kaum noch fahrtüchtig gewesen sein dürfte eine Frau in der Nacht auf Samstag in Mendig. Die Polizei stellte gut zwei Promille Alkohol im Blut fest.

Mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in der Nacht auf Samstag bei einer 43 Jahre alten Autofahrerin festgestellt. Vorausgegangen war eine Kontrolle gegen 0.05 Uhr in der Ernst-Abbe-Straße in Mendig. Strafverfahren eingeleitet Die Polizei ordnete einen Atemalkoholtest an, in der Folge wurde der Frau noch Blut entnommen, der Führerschein sichergestellt.







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