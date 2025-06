An die rasend schnelle Datenautobahn werden zurzeit bereits viele Wohneinheiten im Südwesten der Mayener Kernstadt angeschlossen. Nun kommt der Bereich zwischen den Ringen für den Glasfaserausbau an die Reihe.

Mehr als 2000 Wohn- und Geschäftseinheiten werden in der Mayener Kernstadt in den nächsten Monaten an das Glasfasernetz angeschlossen. Wie das Unternehmen GlasfaserPlus mitteilt, wird der Ausbau plangemäß am Montag, 20. Juni, mit Baumaßnahmen beginnen.

Nach Auskunft des Unternehmens kommen 1623 Wohn- und 541 Geschäftseinheiten nach dem Ausbau in den Genuss der rasend schnellen Datenautobahn: Es verspricht, dass durch Glasfaser „eine stabile Internetverbindung mit Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit pro Sekunde möglich“ sein werden. „In enger Absprache mit der Stadt Mayen starten wir nun mit dem Glasfaserausbau der Innenstadt. Wir bemühen uns, hier für so wenig Störungen wie möglich zu sorgen. Dennoch kann es für die Einwohnerinnen und Einwohner vorübergehend zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Verständnis und Unterstützung“, sagt Harald Weber, Relationship Management bei GlasfaserPlus.

„Unser Ziel ist es, den Bereich innerhalb der Stadtmauer bis spätestens Ende des Jahres ausgebaut zu haben.“

So äußert sich die GlasfaserPlus GmbH für den Ausbau in Mayen.

Gemeinsam mit ihrem Baupartner Deutsche Telekom Technik sei die GlasfaserPlus „sehr bemüht“, in diesem zentralen Bereich der Stadt die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Um dies zu erreichen, werde unter Umständen auch außerhalb der Öffnungszeiten gearbeitet. Zudem würden im Bauzeitenplan auch zahlreiche Veranstaltungen in der Innenstadt, wie zum Beispiel die Burgfestspiele und der Lukasmarkt berücksichtigt. Ziel sei es, den Bereich innerhalb der Stadtmauer bis spätestens Ende des Jahres ausgebaut zu haben.

i Jetzt wird der Bereich zwischen dem Ringsystem mit Glasfaser versorgt. Andreas Walz

Außerhalb der Innenstadt ist der Glasfaserausbau der GlasfaserPlus bereits fortgeschritten. Im südwestlichen Teil der Kernstadt werden aktuell 1583 Wohn- und 12 Geschäftseinheiten an das schnelle Internet angeschlossen. Zum Ausbaubereich gehören die folgenden Straßen: Albert-Schweitzer-Straße, Alexander-von-Humboldt-Straße, Allenzer Straße, „Am Taubenberg“, Berresheimer Straße, Eichendorffstraße, Fontanestraße, Hölderlinstraße, Haydnweg, Joignystraße, Justus-von-Liebig-Straße, Kehriger Straße, Lenauweg, Liszt-Weg, Mörikestraße, Mozartweg, Röntgenstraße, Strauss-Weg, Uhlandstraße, Van-Beethoven-Weg, Virchowstraße, Von-Behring-Straße und WKA Kehriger Straße.

Das Unternehmen GlasfaserPlus schließt eine Immobilie kostenfrei an, wenn Kunden während der Ausbauphase einen Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter abschließen. Dazu benötigt das Unternehmen lediglich eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil die Arbeiten dafür auf Privatgrund geschehen. Die GlasfaserPlus stellt ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Für den Ausbau in Mayen hat die Telekom bereits angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen. red

Wer steckt hinter der GlasfaserPlus GmbH?

Die GlasfaserPlus GmbH (www.glasfaserplus.de) ist ein Joint Venture zwischen der Deutschen Telekom und dem IFM Global Infrastructure Fund, das bis 2030 rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse im ländlichen Raum sowie klein- und mittelstädtischen Regionen Deutschlands bauen will. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an staatlichen Förderausschreibungen. Mehr Informationen zur Verfügbarkeit der Anschlüsse und zu den Tarifen der Telekom: Telekom Shop Mayen, Marktstraße 9, Telekom Partner Media Parts, Marktplatz 12, im Internet unter www.telekom.de/glasfaser oder beim Kundenservice Privatkunden 0800/2266100 (kostenfrei). red