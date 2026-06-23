Für den Erhalt des Spielplatzes in der Andernacher Von-Bodelschwingh-Straße setzten sich die Anwohner ein. Dafür bekommen sie viel Unterstützung: Bereits nach wenigen Wochen wurde ihre Petition mehr als 1000-mal unterzeichnet.
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Anlieger des Spielplatzes in der Von-Bodelschwingh-Straße hatten Ende Mai auf der Internetplattform OpenPetition eine Unterschriftenaktion für dessen Erhalt gestartet. Sie befürchten, dass Spielgeräte und Bäume dem Neubau eines sozialen Wohnungsbauprojekts, für das sich der Andernacher Planungsausschuss ausgesprochen hatte, weichen müssen.