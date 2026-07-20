Bei einigen Melodien war es schwierig, ruhig auf dem Platz sitzen zu bleiben. Kaum verwunderlich, wenn das Geschwister-Trio Mayenspil bei den Burgfestspielen Mayen reihenweise tanzbare Polka und Folk auf der Bühne erklingen ließ.
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Eine musikalische Vielfalt von drei Geschwistern verwandelte die Mayener Burgfestspiele in einzigartige Erlebnisräume. Die Bandbreite an Genres machten den Intendanten Alexander May, wie er vor Beginn des Burgfestspiel-Exxtra „Mayenspil“ betonte, stolz.