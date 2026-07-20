Konzert bei Burgfestspielen
Mayenspil spielt in Mayen Polka und Folk vom Feinsten
Das Trio Mayenspil sind die Geschwister Matthias May (Geige, Mandoline, Banjo, Cister) Lukas May (Harfen) und Anna May (Blockflö
Das Trio Mayenspil sind die Geschwister Matthias May (Geige, Mandoline, Banjo, Cister) Lukas May (Harfen) und Anna May (Blockflöten) aus dem Ahrtal.
Elvira Bell

Bei einigen Melodien war es schwierig, ruhig auf dem Platz sitzen zu bleiben. Kaum verwunderlich, wenn das Geschwister-Trio Mayenspil bei den Burgfestspielen Mayen reihenweise tanzbare Polka und Folk auf der Bühne erklingen ließ.

Lesezeit 2 Minuten
Eine musikalische Vielfalt von drei Geschwistern verwandelte die Mayener Burgfestspiele in einzigartige Erlebnisräume. Die Bandbreite an Genres machten den Intendanten Alexander May, wie er vor Beginn des Burgfestspiel-Exxtra „Mayenspil“ betonte, stolz.
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