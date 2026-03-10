Beim perfekt inszenierten Stück der Mayenspieler „Tod auf Rezept“, aus der Feder von Norman Robbins, ging es um die Fragen: „Wer ist eigentlich verrückt?“, „Wer oder was ist normal?“, und „Wer manipuliert wenn?“.
Mit der Produktion „Tod auf Rezept“, verordnen die Mayenspieler ihren Fans insgesamt fünfmal den spannenden Thriller. Die „rezeptpflichtigen“ Überraschungen und unerwarteten Wendungen halten die Zuschauer in Atem. Das Publikum wähnt sich lange im Unklaren, während einige der Protagonisten plötzlich unerwartet krank werden und dem Tod ins Auge blicken.