Was bringt das neue Jahr? Mayens Stadtchef will Tempo beim Krankenhaus 09.01.2025, 12:00 Uhr

i Dringend muss der Sanierungsstau am Mayener Krankenhaus aufgelöst werden, wünscht sich nicht nur Stadtchef Meid. Rico Rossival

Was bringt das neue Jahr in der Stadt Mayen? Zumindest eine Megabaustelle: am Wahrzeichen, der Genovevaburg. Die Augen von Oberbürgermeister Dirk Meid richten sich aber auch anderenorts hin: zum Krankenhaus und zum Wasserpförtchen.

Jetzt wird es ernst mit der Operation am offenen Herzen: Mayens Wahrzeichen, die Genovevaburg, wird von August an mit Millionenaufwand grundsaniert. Gemeinsam mit unserer Zeitung blickt Oberbürgermeister Dirk Meid auf die wichtigsten Projekte der 20.000-Einwohner-Stadt in diesem Jahr.

