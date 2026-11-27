Zoff um KI bei Anträgen Mayens OB Meid rückt Freie Wähler in Nähe von Extremen Thomas Brost 27.11.2026, 11:00 Uhr

i Die KI stand im Blickpunkt in Mayen: Haben die Freien Wähler alle Anträge von der digitalen Helferin ausformulieren lassen? Fabian Strauch/dpa

Ein Ärgernis ist drei Fraktionen im Mayener Stadtrat, dass die Freien Wähler viele lange Anträge stellen. Sie mutmaßen, dass die meisten FWM-Anträge mithilfe von künstlicher Intelligenz formuliert wurden. CDU, FDP und Grüne wollen dies unterbinden.

Wie weit darf man den Einsatz der künstlichen Intelligenz (KI) in der Kommunalpolitik treiben? Darf KI mithelfen, wenn Anträge für die Ratsarbeit geschrieben werden? Müssen mit KI erzeugte Anträge gekennzeichnet sein? Und lassen sie sich per Satzungsbeschluss eindampfen, falls sie der Verwaltung zu lang erscheinen?







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