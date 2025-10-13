Geschichten vom Lukasmarkt Mayens „Mister Pferdemarkt“ Uwe Stefener hört auf Elvira Bell 13.10.2025, 11:00 Uhr

i 40 Jahre und kein bisschen leise – "Mister Pferdemarkt" Uwe Stefener verlässt die Show-Bühne auf dem Mayener Viehmarkt. Elvira Bell. Archivfoto: Elvira Bell

Die Anfänge des Mayener Pferdemarktes waren bescheiden. Inzwischen ist die Schau selbst in Fachkreisen eine etablierte Größe. Eng verknüpft ist dieser Aufstieg mit dem Namen Uwe Stefener. Der nimmt nun seinen Hut.

Die Nachricht schlägt bei Pferdeliebhabern ein wie ein Blitz: Anlässlich des 620. Lukasmarkts nimmt der Organisator und Veranstaltungsmoderator des Pferdemarktes, Uwe Stefener, gemeinsam mit zahlreichen Akteuren und Pferden aus Shetland, Island, Irland, Deutschland, Portugal, Spanien und Polen die pferdebegeisterten Besucher am Dienstag, 14.







