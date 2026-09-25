Uwe Stefener moderiert erneut 
Mayens „Mister Pferdemarkt“ ist noch nicht ganz weg
Uwe Stefener, der Mann mit dem Hut, sagt: „Durch das abwechslungsreiche und hochkarätige Schauprogramm konnte das hohe Niveau de
Uwe Stefener, der Mann mit dem Hut, sagt: „Durch das abwechslungsreiche und hochkarätige Schauprogramm konnte das hohe Niveau des Mayener Pferdemarktes gesteigert werden.“
Elvira Bell

40 Jahre hat Uwe Stefener den Pferdemarkt in Mayen organisiert und moderiert. Im vergangenen Jahr sagte er Adieu – und blickt nun auf zig Erlebnisse zurück: von der eingefrorenen Wasserleitung bis hin zum Dauerregen. Und: Er mischt noch mal mit.

Lesezeit 4 Minuten
Es war ein Paukenschlag, der im vergangenen Jahr Pferdeliebhaber und Lukasmarktbesucher aus dem In- und benachbarten Ausland erschütterte: Ausgerechnet im Vorfeld des 620. Lukasmarktes verkündete Uwe Stefener, dass er sich als Organisator und Moderator des Mayener Pferdemarktgeschehen zurückzieht.
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