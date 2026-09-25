40 Jahre hat Uwe Stefener den Pferdemarkt in Mayen organisiert und moderiert. Im vergangenen Jahr sagte er Adieu – und blickt nun auf zig Erlebnisse zurück: von der eingefrorenen Wasserleitung bis hin zum Dauerregen. Und: Er mischt noch mal mit.
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Es war ein Paukenschlag, der im vergangenen Jahr Pferdeliebhaber und Lukasmarktbesucher aus dem In- und benachbarten Ausland erschütterte: Ausgerechnet im Vorfeld des 620. Lukasmarktes verkündete Uwe Stefener, dass er sich als Organisator und Moderator des Mayener Pferdemarktgeschehen zurückzieht.