Förderprogramme zeigen Wirkung Mayens Innenstadt entwickelt sich 19.11.2025, 06:00 Uhr

Seit 2023 bringt die Stadt Mayen dank zwei großer Förderprogramme eine bemerkenswerte Entwicklung in der Innenstadt in Gang. Mit Mitteln aus den Programmen „Innenstadt Impulse“ des Landes sowie „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundes realisierte die Verwaltung zahlreiche Projekte, die sowohl kurzfristige Akzente setzten als auch eine langfristige Entwicklung in der Mayener Innenstadt vorbereiteten.







