Mayens Hohlräume: Ein Fass ohne Boden?

Seit Jahren arbeiten die Stadt Mayen und ihre Mitarbeiter daran, die Hohlräume, die vom Altbergbau herrühren, mit Fachfirmen standsicher zu machen. Daraus könnte ein Fass ohne Boden werden, wie im Stadtrat deutlich wurde.
Lesezeit 4 Minuten
Verantwortlich für alles, was sich unter der Bodenkrume abspielt, ist nach dem rheinland-pfälzischen Bergrecht der Grundstückseigentümer, es sei denn, es handelt sich um volkswirtschaftlich wichtige Bodenschätze. Die Steinindustrie in Mayen hat in der Vergangenheit zu einigem Wohlstand geführt, jetzt jedoch muss sich die Stadt mit den Hinterlassenschaften auseinandersetzen – und das wird teuer, ja, möglicherweise könnte dies ein Fass ohne Boden ...