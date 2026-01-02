Erbe des Altbergbaus Mayens Hohlräume: Ein Fass ohne Boden? Thomas Brost 02.01.2026, 06:30 Uhr

i Eine Tonnagebeschränkung liegt in Teilstraßen im Bereich "Am Layerhof" vor. Dort befinden sich einige Gewerbebetriebe. Thomas Brost

Seit Jahren arbeiten die Stadt Mayen und ihre Mitarbeiter daran, die Hohlräume, die vom Altbergbau herrühren, mit Fachfirmen standsicher zu machen. Daraus könnte ein Fass ohne Boden werden, wie im Stadtrat deutlich wurde.

Verantwortlich für alles, was sich unter der Bodenkrume abspielt, ist nach dem rheinland-pfälzischen Bergrecht der Grundstückseigentümer, es sei denn, es handelt sich um volkswirtschaftlich wichtige Bodenschätze. Die Steinindustrie in Mayen hat in der Vergangenheit zu einigem Wohlstand geführt, jetzt jedoch muss sich die Stadt mit den Hinterlassenschaften auseinandersetzen – und das wird teuer, ja, möglicherweise könnte dies ein Fass ohne Boden ...







