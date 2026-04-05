Kampf dem Onlinehandel
Mayens City will attraktiver werden 
Gründonnerstag gegen 15 Uhr in Mayen: Die Innenstadt ist wie leergefegt.
Gründonnerstag gegen 15 Uhr in Mayen: Die Innenstadt ist wie leergefegt.
Thomas Brost

Der Onlinehandel macht auch der Innenstadt von Mayen arg zu schaffen. Jetzt haben 60 Unternehmen eine Initiative gegründet, die für mehr Aufmerksamkeit sorgen und neue Kunden in die Eifelstadt bringen soll.

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Ein Donnerstagabend mit frühlingshaften Temperaturen: Die Innenstadt von Mayen wirkt weitgehend wie leer gefegt. Dies soll sich ändern, wenn es nach der Stadt geht. Sie hat im Zusammenspiel mit Akteuren aus dem Einzelhandel und Handel strategische Maßnahmen entwickelt, damit wieder mehr Kunden und Gäste in die Innenstadt kommen.

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Andernach & MayenWirtschaft

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