Traditionsläden schließen Mayener werden Ramershoven in der Stadt vermissen Elvira Bell 14.08.2026, 12:15 Uhr

i Das Spielwarengeschäft Ramershoven ist das letzte seiner Art in Mayen. Elvira Bell

Die beiden Fachgeschäfte von Ramershoven am Mayener Markt werden verschwinden. Doch online geht es weiter. Kunden werden die Läden aber vermissen – etwa eine Frau, deren Enkel vor allem wegen des Spielzeugladens gern zu Besuch nach Mayen kamen.

Die Ära des Traditionshauses Ramershoven, die 1905 begonnen hat, endet. Wenn am 31. Oktober die Lichter im Spielwarenladen und im Fachgeschäft für Haushaltswaren und Küchengeräte auf dem Markt ausgehen, verschwindet ein Stück Heimat. Dann geht es ausschließlich im bestehenden Onlinehandel weiter.







Artikel teilen

Artikel teilen