Ausprobieren ist erwünscht
Mayener Tüftellabor birgt viele Geheimnisse
Kleine Roboter bewegen sich puuuutzig auf manchem Weg.
Rico Rossival

Erste Berührungen mit handwerklichen Geräten, Ausprobieren an 3-D-Druckern und Laser-Cuttern: Das ist in einem Makerspace möglich. Nach dem überaus erfolgreichen Pilotprojekt in Bendorf ist jetzt Mayen an der Reihe.

Wo sich früher von Musik Begeisterte getroffen haben, da wird ein Treffpunkt der anderen Art bald realisiert: Einerseits für Vereine und Initiativen, des Weiteren für Junge und Ältere, die sich einfach mal ausprobieren möchten – und das durchaus auf technisch höchstem Niveau.

