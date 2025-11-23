Mayener Tüftellabor birgt viele Geheimnisse

Erste Berührungen mit handwerklichen Geräten, Ausprobieren an 3-D-Druckern und Laser-Cuttern: Das ist in einem Makerspace möglich. Nach dem überaus erfolgreichen Pilotprojekt in Bendorf ist jetzt Mayen an der Reihe.
Lesezeit 3 Minuten
Wo sich früher von Musik Begeisterte getroffen haben, da wird ein Treffpunkt der anderen Art bald realisiert: Einerseits für Vereine und Initiativen, des Weiteren für Junge und Ältere, die sich einfach mal ausprobieren möchten – und das durchaus auf technisch höchstem Niveau.