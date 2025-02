Große Galasitzung Mayener tragen bis Aschermittwoch die rosarote Brille Elvira Bell 02.02.2025, 12:22 Uhr

i Elf Jahre Tanzcorps der Prinzengarde Elvira Bell

Die Alte Große Karnevalsgesellschaft krönt ihre Prinzessin und versetzt Oberbürgermeister Dirk Meid symbolisch in den Liegestuhl. Hier darf auch er bis zum Ende der Session entspannt die rosarote Brille tragen.

Am Samstagabend war die Zeit reif für emotionale Momente. Florian Thielen und Nicole Walsdorf waren endlich am karnevalistischen Ziel ihrer Träume. Also kein guter Zeitpunkt für Grieskrämer, Knurzköpp und ähnlich geartete Konsorten. Warum das so war?

